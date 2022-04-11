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Втрати російських військ сягнули близько 19 500 загарбників – Генштаб

Нова Басань, нещодавно звільнена українськими військовими, Чернігівська область, 1 квітня 2022 року

В ході бойових дій в Україні російська армія втратила близько 19 500 людей особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України внаслідок 11 квітня.

Командування також наводить дані про втрати російської військової техніки:

  • 725 танків
  • 1 923 бойових броньованих машин
  • 347 артилерійських систем
  • 111 реактивний систем залпового вогню
  • 55 засобів протиповітряної оборони
  • 154 літаки
  • 137 гелікоптерів
  • 1 387 автомобільної техніки
  • 7 кораблів/катерів
  • 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
  • 119 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня
  • 25 одиниць спеціальної техніки
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних чи тактичних ракетних комплексів

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначає штаб.

Зокрема, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про знищення 11 повітряних цілей протягом доби 10 квітня, серед них – три крилатих ракети.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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