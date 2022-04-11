Втрати російських військ сягнули близько 19 500 загарбників – Генштаб

В ході бойових дій в Україні російська армія втратила близько 19 500 людей особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України внаслідок 11 квітня.

Командування також наводить дані про втрати російської військової техніки:

725 танків

1 923 бойових броньованих машин

347 артилерійських систем

111 реактивний систем залпового вогню

55 засобів протиповітряної оборони

154 літаки

137 гелікоптерів

1 387 автомобільної техніки

7 кораблів/катерів

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

119 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки оперативно-тактичних чи тактичних ракетних комплексів

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – зазначає штаб.

Зокрема, командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про знищення 11 повітряних цілей протягом доби 10 квітня, серед них – три крилатих ракети.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.