Позиція Німеччини «змінюється на користь України» – Зеленський після розмови з Шольцем

Німеччина змінює свою зовнішньополітичну позицію на користь України – про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 квітня.

Зеленський повідомив, що провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у неділю. Перемови стосувалися притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, посилення антиросійських санкцій та примусу Росії «шукати мир».

«Радий відзначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України. Вважаю це абсолютно логічним, оскільки саме цей курс підтримується більшістю німецького народу. І я йому вдячний. Але очікую, що все, про що ми домовилися, буде реалізовано. І це дуже важливо», – сказав президент.

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Він також прокоментував 12-ту річницю авіакатастрофи під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський разом із дружиною та представниками польської політичної верхівки.

«У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять у протидії російській агресії», – додав Зеленський.

За його словами, протягом тижня, що починається, російські війська посилять агресію на сході України, «можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб».

«Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активні інформаційно», – заявив голова держави.

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Він додав, що Україна продовжить приймати в столиці та інших містах своїх партнерів-лідерів інших держав.

«Будемо залучати ще більше коштів та ресурсів на допомогу Україні. Звичайно, будемо обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації. Щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Як би вони не боялися визнати свої помилки – трагічні, страшенні помилки – їм доведеться», – вважає президент.

Влада Німеччини після початку російського вторгнення змінила на жорсткішу свою політику щодо Москви, зокрема, стала постачати Україні зброю. Але кілька країн ЄС, як і раніше, критикують Німеччину за недостатню, на їхню думку, жорсткість щодо Росії.