Німеччина почала зміцнювати свої укриття на тлі вторгнення Росії в Україну

Німеччина розпочала роботи зі зміцнення своїх підвальних укриттів і створення запасів на випадок війни – на тлі вторгнення Росії в Україну.

«На даний час у Німеччині налічується 599 громадських притулків. Ми перевіримо, чи зможемо ми модернізувати більше таких систем. У будь-якому разі, демонтаж зупинено», – сказала міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер, передає агентство Reuters.

За її словами, Німеччина працює над новими концепціями зміцнення підземних парковок, станцій метро і підвалів, щоб вони могли стати укриттями.

Фазер додала, що уряд надав федеральним землям 88 мільйонів євро на встановлення нових сирен.

Міністр внутрішніх справ Німеччини додала, що країна створить кризові запаси, включаючи медичне обладнання, захисний одяг, маски, ліки.

Напередодні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про необхідність притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні всіх, хто причетний до них, включаючи політичне керівництво Росії. Як сказав Штайнмаєр в інтерв’ю der Spiegel, президент Росії Володимир Путін і голова російського МЗС Сергій Лавров мають відповісти перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.