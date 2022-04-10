У Німеччині відбулися проросійські та проукраїнські акції

У кількох містах Німеччини 10 квітня відбулися проросійські та проукраїнські акції. Зокрема, сотні людей із російськими прапорами на 350 автомобілях взяли участь в автопробігу в Ганновері на півночі Німеччини. У тому ж місті в акції на підтримку України брали участь близько 3500 людей.

У Франкфурті-на-Майні відбулася демонстрація з гаслами «Проти цькування та дискримінації російськомовних співгромадян/Проти війни – за мир». Її учасники – близько 800 осіб – несли російські та німецькі прапори.

Деякі з них скандували «Росія» і, за інформацією поліції, виголошували войовничі гасла, що може стати причиною порушення проваджень про схвалення агресивної війни, повідомляє Deutsche Welle. Автопробіг влада заборонила, як і напередодні у місті Любек. У Штутгарті 9 квітня автопробіг під російськими прапорами відбувся.

У Німеччині живе близько 250 тисяч громадян Росії і, за оцінками, понад мільйон людей російського походження – більшість із них німецькі громадяни. Деякі представники діаспори скаржаться на прояви ненависті до них. Влада Німеччини зафіксувала з початку війни в Україні понад 300 правопорушень щодо росіян і близько 200 – щодо українців; ідеться переважно про побутові конфлікти.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав заборонити російські прапори та інші державні символи на проросійських демонстраціях у німецьких містах – щонайменше на той час, поки тривають бойові дії в Україні. На думку дипломата, демонстрація російської символіки не має нічого спільного зі свободою слова, а є «прославлянням варварської агресії».

Влада Німеччини після початку російського вторгнення змінила на жорсткішу свою політику щодо Москви, зокрема, стала постачати Україні зброю. Але кілька країн ЄС, як і раніше, критикують Німеччину за недостатню, на їхню думку, жорсткість щодо Росії.