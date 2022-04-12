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Верещук: Росія утримує в полоні близько 1700 військових і цивільних, з них 500 – жінки

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Росія захопила в полон близько 1 700 військових та мирних жителів – про це повідомила міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю Reuters.

За її словами, з них 500 – це жінки. Міністерка висловила стривоженість тим, як із ними поводяться.

«Їх змушують стояти, не дозволяють сісти. Вони голять їм голови. Вони змушують щодня роздягатися на огляди. Принижують людську гідність. Я знаю про факти зґвалтування, бачила побиті спини», – розповіла вона.

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Верещук розцінює таке поводження з полоненими як спроби залякування.

«Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб ми плакали та були жертвами. Але ми не жертви. Наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротьбу за нашу перемогу», – цитує її агентство.

Ірина Верещук повідомила 9 квітня, що Україна за результатами третього обміну полоненими з Росією повернула 26 громадян, з них 12 військових та 14 цивільних.

Унаслідок попереднього обміну полоненими вдалося звільнити 86 українських військових.

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