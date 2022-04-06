Російські війська викрадають цивільних чоловіків, яких видають за «військовополонених» – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова має дані про викрадення російськими військовими українських цивільних чоловіків, яких вони потім видають за військовополонених. Про це вона повідомила 6 квітня.

«Є свідчення, що відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як «полонених» військовослужбовців Збройних сил України. Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні», – заявила Денісова.

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Вона також посилається на дані українського військового, якого звільнили з російського полону. Він повідомив про перебування понад 40 цивільних полонених українців у слідчому ізоляторі Курська, Росія.

«Крім того, у рашистських ЗМІ вчора з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 «українських дезертирів» з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України», – припускає омбудсменка.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».