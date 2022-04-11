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Омбудсмен прокоментувала відео із нібито вбивством полонених російських солдатів в Україні

Людмила Денісова вважає: якщо такі факти зафіксовані, тоді вони повинні бути доведені в правовому полі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що українська сторона хоче вивчити оприлюднене відео з нібито вбивством полонених російських солдатів в Україні.

«Ми розуміємо, хто агресор, але не можемо поводитися так само, як поводить себе агресор. Ми зробили відповідні запити, щоб нам надали можливість ознайомитись – все ж таки це мало місце чи це постановка», – сказала Денісова в ефірі Радіо Свобода.

Денісова вважає: якщо такі факти зафіксовані, тоді вони повинні бути доведені в правовому полі.

Вона наголошує, що з військовополоненими РФ поводяться відповідно до Женевської конвенції.

«Україна, на мій погляд, повністю дотримується умов і виконує Женевську конвенцію з дотриманням прав військовополонених», – додала вона. Водночас за її словами, Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Денісова нагадала, що українські жінки-військові, яких визволили з російського полону, були піддані катуванню і жорстокому поводженню – полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся.

Також, за її словами, військових із острова Зміїний «у палатках тримали без їжі, без води на морозі, з обмороженими кінцівками, на них спускали собак».

Російська сторона заяв Денісової не коментувала, проте раніше звинувачувала Україну в нібито відмові дотримуватися Женевської конвенції щодо військовополонених. У МЗС України ці заяви назвали черговими фейками.

1 квітня внаслідок обміну полоненими вдалося звільнити 86 українських військових, серед них було 15 жінок.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, яку Україна ратифікувала у 1954 році, передбачає, серед іншого, заборону насилля, засудження і застосування покарання без попереднього судового рішення.

6 квітня журналісти The New York Times заявили, що верифікували відео із нібито вбивством російських полонених військових: «На відео, опублікованому в мережі в понеділок і верифікованому The New York Times, ймовірно, видно, як група українських солдатів вбиває полонених російських солдатів біля села на захід від Києва».

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