Денісова заявила про «масовий характер» фактів зґвалтувань на окупованих військами РФ територіях

На Київщині фіксують факти зґвалтування дітей та дорослих російськими військовими. Як заявила в коментарі програмі Радіо Свобода Свобода Live уповноважена Верховної Ради з прав людина Людмила Денісова, наразі неможливо порахувати, скільки українців стали жертвами зґвалтувань, але ці випадки набули масового характеру.

«Порахувати, скільки жертв, зараз неможливо, тому що є жорстоко вбиті, або загиблі люди, які теж могли бути жертвами насильства. Інша історія, коли зараз нам повідомляють наші жінки, дівчата, хлопці, їхні батьки про насильницькі дії, які були проти них скоєні. Але це тільки маленька частинка цих людей, які захотіли розповісти про це, щоб їм була надана психологічна підтримка», – сказала Денісова.

Вона переконує, що випадки зґвалтувань на окупованих військами РФ територіях мали масовий характер. За її словами, після звільнення Київщини від російських окупантів, жертви почали телефонувати і повідомляти про такі злочини.

«Ми побачили, що це масовий характер. Наша група для психологічної підтримки не може впоратись з цим, тому що вони не тільки вислухали і зафіксували – це процес, це неодноразова підтримка», – сказала Денісова.

Денісова прокоментувала, що розповідають жертви насильства.

«Ці жінки і дівчата розповідають, що коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили про те, що «ми зробимо таким чином, щоб ви жодного разу не захотіли більше допустити до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувались», – додала вона.

За її словами, фіксують багато випадків, коли жінки завагітніли.

«Можу сказати про 11 випадків, коли дівчата вагітніли. Це тільки ті, які захотіли, щоб про їхні випадки публічно було сказано», – зазначила Денісова.

Отримати підтвердження саме цих даних ще з якихось джерел наразі немає можливості.

Про те, що російські військові ґвалтують жінок на окупованих українських територіях, міжнародні медіа вперше повідомили 4 березня із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про першу заочну підозру в порушенні законів і звичаїв війни російському військовому, який зґвалтував українську жінку, перед тим вбивши її чоловіка, на Київщині.

8 квітня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram про «зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку».

Дослідниця правозахисної організації Human Rights Watch Юлія Горбунова 8 квітня повідомила в ефірі Радіо Свобода про три відомих задокументованих випадки сексуального насилля, які скоїли російські військові – це зокрема зґвалтування в Бучі, Броварах (Київщина) і в селі Рогань на Харківщині.