Омбудсмен: над військовополоненими жінками знущалися

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що жінки-військовослужбовці, яких нещодавно визволили з російського полону, були піддані катуванню та жорстокому поводженню. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, за даними омбудсмена, полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально.

Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову, додає Денісова.

Вона наголошує, що такі дії з боку РФ є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, і закликає міжнародні організації врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Російська сторона заяв Денисової не коментувала, проте раніше звинувачувала Україну в нібито відмові поводитися з полоненими російськими військовими відповідно до Женевської конвенції. В МЗС України ці заяви назвали черговими фейками.

1 квітня внаслідок обміну полоненими вдалося звільнити 86 українських військових, серед них було 15 жінок.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, яку Україна ратифікувала у 1954 році, передбачає, серед іншого, заборону насилля, засудження та застосування покарання без попереднього судового рішення.