Флейтисти світу записали попурі українських пісень, щоб підтримати Україну

У мистецькому проєкті на підтримку України взяли участь 32 флейтисти із 23 країн. Його зініціював композитор Євген Магаліф, який народився у Білорусі і у 1990 році виїхав до США. Проєкт називається «Флейтисти світу проти війни і агресії».

11 квітня у вільному доступі з'явилося відео 4-хвилинної музичної композиції за мотивами українських пісень у виконанні 32 флейтистів із понад двох десятків країн світу.

Автором композиції і ініціатором міжнародного проєкту «Флейтисти світу проти війни і агресії» є білорусько-американський композитор Євген Магаліф.

Євген Магаліф розповів білоруській службі Радіо Свобода про те як народилася ідея ідея запису «Українського попурі» і самого мистецького проєкту:

– Відомий німецький професор-флейтист Ульріх Допплер, останній прямий нащадок знаменитих композиторів-флейтистів братів Допплерів, зателефонував мені та запропонував створити п'єсу на українські теми.

Я написав «Українське попурі» на чотири українські пісні. Проект передбачав спільну дистанційну запис цієї п'єси флейтистами різних країн із моїм фортепіанним акомпанементом.

Ми розраховували записати відео «Українське попурі» силами 15 флейтистів, але бажання брати участь у проекті висловило так багато виконавців, що нам довелося обмежити їхнє число. Тепер у проекті задіяно 32 флейтисти, які представляють 23 країни, серед яких чимало дуже відомих і шанованих солістів-виконавців,

професорів та студентів

«Українське попурі» – це моя нова робота, пов’язана з Україною, бо до цього було багато інших.

У ньому три великі розділи, усі з’єднані темою «Щедрика»: «Ніч яка місячна», «Ой, дівчино, шумить гай» та «Чорні брови, карії очі». На кожну з цих тем я писав варіації, які ми потім розділили між учасниками запису.

– Яка «технологія» запису, адже музикантами не збиралися в одному місці?

– Я надіслав кожному флейтисту ноти та свій акомпанемент і сказав що кому грати. Кожен з ним дистанційно записав свою партію і надіслав мені відео із записом.

На кожну частину припало 8-10 флейт. Потім відеоінженер із Німеччини зібрав і змонтував усі ці відео в одне. Кожен з виконавців отримав свій «квадрат» на загальному відео.

У проекті виступають відомі флейтисти. Наприклад, джазова флейтистка з Алабами Кім Скотт, яка вже багато років займає перше місце в хіт-параді Billboard у своєму музичному жанрі. Або перша флейтистка Королівського філармонічного оркестру в Лондоні Емер МакДонаф. Є також флейтисти-професори та їхні учні, які тільки починають свою музичну кар’єру, але вже стали переможцями міжнародних конкурсів.

Українських флейтистів п’ятеро. Усі вони дуже раді, що ми зробили такий проєкт. Адже всі вони вірять, що мистецтво і музика можуть допомогти встановити мир. Я також вірю в це.

У записі «Українського попурі» брали участь флейтисти зі США, Ірландії, Білорусі, України, Польщі, Німеччини, Італії, Швейцарії, Франції та Бельгії. ​

– Що Вас зв'язує з Україною?

– Мої зв'язки з Україною завжди були дуже міцними. У дитинстві та юності я часто бував у рідних у Рівному, відвідував Трускавець, Львів, Київ, Одесу. Ставши композитором, я завів багато професійних зв'язків із виконавцями в Україні.

Мої твори виконували у багатьох містах країни: Києві, Дніпрі, Запоріжжі,

Харкові, Миколаєві та інших.