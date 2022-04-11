Байден закликав Індію не збільшувати закупівлі російської нафти

Президент США Джо Байден звернувся до прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти, заявивши, що це не відповідатиме інтересам Індії та може зашкодити відповіді США на війну в Україні.

Байден, який прагне побудувати ширшу коаліцію держав, що виступають проти неспровокованого нападу Росії на Україну, сказав Моді під час годинного відеодзвінка 11 квітня, що позиція Індії у світі не посилиться через покладання на російські джерела енергії.

«Президент також чітко дав зрозуміти, що він не вважає, що в інтересах Індії прискорювати або збільшувати імпорт російських енергоносіїв чи інших товарів», – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Байден також сказав Моді, що США можуть допомогти Індії диверсифікувати джерела енергії, сказала Псакі.

У той час, як США та інші країни намагаються обмежити енергетичні прибутки Москви, Індія нещодавно активізувала закупівлі, а Моді публічно не зобов’язувався утримуватися від російської нафти.

Індія також була серед 58 країн, які минулого тижня утрималися під час голосування щодо відсторонення Росії від участі в Раді ООН із прав людини.

Цей дзвінок був охарактеризований як «теплий» і «відвертий», але Білий дім не міг вказати, чи підтримує Індія США в повному засудженні президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що вибір – за урядом Моді.

Під час розмови Моді назвав ситуацію в Україні «дуже тривожною» і зазначив, що під час війни загинув індійський студент. Він сказав, що розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, закликаючи обох до миру.

Заохочена значними знижками після західних санкцій проти російських компаній, Індія купила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого. За весь минулий рік Індія купила в Росії приблизно 16 мільйонів барелів, свідчать дані Reuters.