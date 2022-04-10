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Байден обговорить із премʼєр-міністром Індії питання імпорту російських енергоносіїв

Президент США Джо Байден під час обговорення з участю премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді, березень 2022 року

Президент США Джо Байден проведе 11 квітня віртуальну зустріч із премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, повідомив Білий дім. Раніше Сполучені Штати дали зрозуміти, що не хочуть бачити зростання експорту російських енергоносіїв до Індії.

«Президент Байден продовжить наші тісні консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України та пом’якшення її дестабілізаційного впливу на глобальні продовольчі та сировинні ринки», – заявила речниця Джен Псакі 10 квітня.

Заохочена значними знижками після західних санкцій проти російських компаній, Індія купила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого. За весь минулий рік Індія купила в Росії приблизно 16 мільйонів барелів, свідчать дані Reuters.

Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції щодо Росії та Білорусі – у зв’язку з агресією проти України.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що підписано «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії, і «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.

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