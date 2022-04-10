Польщу з «потужним повідомленням Путіну» відвідує делегація конгресменів США

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті очолює двопартійну делегацію американських законодавців, яка впродовж вихідних відвідує Польщу. Про це 10 квітня повідомила пресслужба політика.

Конгресмени зустрічаються з американськими військовими та представниками польської влади на тлі російського вторгнення в Україну. Маккарті, республіканець із Каліфорнії, зустрівся з премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі, а також послом США в цій країні, йдеться у повідомленні.

«Польща є незамінним стратегічним партнером, приймаючи мільйони біженців, тісно співпрацюючи з нашими військовими силами та надаючи повний внесок у НАТО, коли всі ми прагнемо відновити мир і процвітання в регіоні. Наш сьогоднішній візит має стати потужним повідомленням Путіну, що ми засуджуємо його неспровоковані напади. Зло не може перемогти», – наголосив Кевін Маккарті.

Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції щодо Росії та Білорусі – у зв’язку з агресією проти України.

У повідомленні Білого дому йдеться про те, що підписано «Закон про припинення імпорту російської нафти», який забороняє імпорт енергетичних продуктів із Росії, і «Закон про зупинення нормальних торгових відносин із Росією та Білоруссю», спрямований на подальше посилення торгових і правозахисних санкцій.