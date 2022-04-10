Російські війська знову обстріляли аеропорт у Дніпрі – голова ОВА

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Павло Резніченко повідомив про ще один обстріл аеропорту в Дніпрі 10 квітня.
«Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять», – прокоментував він.
Резніченко додав, що кількість постраждалих з’ясовується.
Крім того, за словами голови області, ще один обстріл «інфраструктурного об’єкта» зафіксували в Звонецькому.
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«Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо», – зазначив голова ОДА.
Раніше 10 квітня він повідомив про знищення інфраструктурного об’єкту в Дніпрі та пошкодження ще одного в Павлоградському районі області.
Російські військові вперше атакували аеропорт у Дніпрі в ніч з 14 на 15 березня.
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