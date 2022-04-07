Pink Floyd присвячує Україні свою першу з 1994 року нову пісню. Її співавтором став Андрій Хливнюк

Культовий британський рок-гурт Pink Floyd написав першу з 1994 року пісню під назвою Hey Hey Rise Up, оголосивши, що всі кошти від продажу синглу підуть на гуманітарну допомогу Україні.

У композиції використаний вокал Андрія Хливнюка, лідера українського гурту «Бумбокс», який із перших днів російської агресії вступив до лав територіальної оборони Києва. Назва синглу Pink Floyd відсилає до рядків української патріотичної пісні «Ой у лузі червона калина».

Вокаліст і гітарист Pink Floyd Дейвід Гілмор, коментуючи вихід нового синглу, заявив, що вся його група «відчуває лють і розчарування від підлого акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її жителів».