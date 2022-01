Сумна доля веселого «Щедрика»: хто захистить авторство Миколи Леонтовича

Не обійшлося й без «ложки дьогтю», як завжди буває, коли пригноблена нація пробиває собі путівець, не маючи сильного дипломатичного корпусу за плечима: газета The New York Times , наприклад, відгукнулась досить саркастично на національне вбрання хористів, а їхній спів назвала «primitive peasants airs» (примітивне селянське звучання).

Правда, з обрізаними крильми. Тут, у Штатах, про неї не чули і не дуже-то й хотіли чути – настільки твір з англійським текстом Carol of the Bells заполонив людську уяву про це популярне в США християнське свято з його обов‘язковими атрибутами – дзвониками на санній упряжці, якою поспішає до дітвори Санта (Святий Миколай) казкової Різдвяної ночі.

А також і оркестр Військово-повітряних сил США вирішив торік віддати належне українському походженню «Колядки дзвонів» (Carol of the Bells) і висловити своїм співом підтримку Україні в її праведному відстоюванні суверенітету:

Та якось я спитала в диригента після концерту в містечку Crown Center (що є резиденцією компанії Hallmark Cards Inc., м. Канзас-Сіті, шт. Міссурі ), чий твір його хористи щойно проспівали, а він, порившись в паперах, назвав прізвище Вільховського – не Леонтовича.

Ця крапля в морі, однак, не робить сумну долю українського «Щедрика» в США веселішою. Хоча його «зведена сестриця» і справді завойовує не тільки Америку, а й світ, відтиснувши плечем найбільш сильних конкурентів в репертуарі Різдва – « Тиху ніч» (Silent Night), «Радуйся, світе» (Joy to the World) і навіть такий шедевр, як «О, Свята ноче» (O Holy Night) .

Комерціалізація

І в той же час, в які тільки жанри не тулять первозданну непорочну красу «Щедрика» – від колядки – до музичного супроводу якогось динамічного дійства в кіно, від року – до хореографічних композицій з напівоголеними тілами, як у версії скрипальки Ліндсі Стірлінґ.

Одних тільки версій «Колядки дзвонів» – як вокальних, так і інструментальних – існує з півсотні, якщо не більше. Музиканти створюють обробки для скрипки, фортепіано, віолончелі і ледь не гармошки.

До тексту Вільховського, який і без того далекий від українського, вільно вписують рядки, як ось і в партитурі британського дитячого хору Libera, куди додано славлячий Бога рефрен «Glory to God in the highest» з «Гімну ангелів».