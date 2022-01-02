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В США відзначать 100-річчя першого виконання «Щедрика» в Нью-Йорку – Маркарова

Українські діти співають колядки в селищі Пирогове, в Музеї народного побуту поблизу Києва (фото ілюстраційне)

В Нью Йорку та Вашингтоні плануються заходи на честь 100-річчя з першого виконання «Щедрика» в США. Про це повідомила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

За її словами, «Щедрик» для українців і «Carol of the Bells» для американців – не лише найпопулярніша різдвяна пісня, а й приклад культурної дипломатії.

Посол нагадала, неймовірну, за її словами, історію.

«Хор, який виконував у США «Щедрик», поїхав саме з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році, але, на жаль, не втримала її тоді, хор опинився у США, коли повертатися було вже нікуди. І у США були написані нові слова для «Щедрика» англійською мовою. І буде 100 років, коли в Нью-Йорку було вперше виконано цю пісню, яка за ці 100 років захопила серця», – розповіла Оксана Маркарова.

На честь цієї події планують проводити святкування до організації яких долучиться перша леді України Олена Зеленська.

«Ми будемо дуже активно святкувати. Перша леді також долучається до цього процесу. Вона активно опікується культурною дипломатією. Зараз плануємо багато подій у Вашингтоні, Нью-Йорку, розглядаємо деякі креативні музичні батли», – зазначила Маркарова.

Олексадр Кошиць зі своїми хористами під час закордонної подорожі. Фотографія періоду 1922-1924 років
Олексадр Кошиць зі своїми хористами під час закордонної подорожі. Фотографія періоду 1922-1924 років

«Щедрик» – це українська народна колядка музику до якої написав український композитор Микола Леонтович на початку ХХ століття.

Зображення Карнегі Голу (Carnegie Hall) в Нью-Йорку в часи, коли там виступав зі «Щедриком» український хор Олександра Кошиця
Зображення Карнегі Голу (Carnegie Hall) в Нью-Йорку в часи, коли там виступав зі «Щедриком» український хор Олександра Кошиця

У 1921 році в США приїхав український хор Олександра Кошиця, який вперше в Америці виконав відому колядку в «Карнегі-Гол».

Cцена легендарного Карнегі Голу (Carnegie Hall) в Нью-Йорку (сучасний вигляд)
Cцена легендарного Карнегі Голу (Carnegie Hall) в Нью-Йорку (сучасний вигляд)

На цьому концерті був присутній відомий американський музикант українського походження Пітер Вільховський, який пізніше написав англомовну версію української колядки «Carol of the Bells».

«Carol of the Bells» сьогодні є однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

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