Різдво-2021 у фото: святкування, новорічні ялинки, обмеження

Від Віфлеєму та Франкфурта, від Києва до Тбілісі, від Лондона до Нью-Йорка люди відзначають Різдво як родинне, новорічне і релігійне свято. «Дух Різдва повертається», кажуть оглядачі, оскільки вакцинація та звичка до заходів індивідуальної безпеки додала людям упевненості. Попри значні обмеження через четверту хвилю коронавірусної пандемії, викликаної штамом «омікрон», у багатьох храмах або біля них пройшли різдвяні меси. Люди святкують Різдво на вулицях міст або на головних площах, прикрашених новорічними ялинками. Радіо Свобода зібрало фотографії із різних міст світу. Барабанщики та волинкарі пройшли сьогодні маршем вулицями Віфлеєму – міста, в якому, згідно з Новим Завітом, народився Ісус Христос. І хоч у Віфлеємі на це Різдво зібралося набагато менше паломників, бо влада Ізраїлю ввела нові обмеження на в'їзд іноземців через поширення «омікрону» – атмосфера у місті святковіша, ніж минулого року. У 2020 році через пандемію, уперше за багато десятиліть, музиканти марширували порожніми вулицями.

Цього року сотні людей зібралися на так званій Ясельній площі, щоб поспостерігати за богослужінням у храмі Різдва із встановленого великого екрану, послухати волинкарів та барабанщиків, привітати один одного із Різдвом у одному із найсвятіших місць для усіх християн. Україна У Києві перед Різдвом поставили головну ялинку і прикрасили усю площу перед понадтисячолітнім храмом Софії Київської (пам’ятка української архітектури та монументального живопису другого десятиріччя 11 ст. (1011-1018), одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі, і одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, внесена у перелік світової спадщини ЮНЕСКО – ред. )

Головну новорічну ялинку в столиці України засвітили напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Цьогорічна тема головної святкової локації присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Цього року ялинка повністю штучна, а її висота сягає 31-го метра. У металевий каркас вставили пластикові гілки. Прикрасили ялинку кульками різнокольорових гірлянд, а також червоними і золотими кульками-прикрасами. На верхівці – традиційна різдвяна зірка. Біля основи ялинки на Софійській площі встановили також найбільший вертеп у світі, присвячений народженню Ісуса у Віфлеємі.

Також у Києві біля Стіни пам'яті ( стіна із фотографіями загиблих учасників Революції гідності і російсько-української війни) біля Михайлівського собору поставили «ялинку для Героїв». Її прикрасили рідні загиблих та волонтери.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. 7 січня Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

США У Нью-Йорку, де вже широко поширився штам «омікрон», люди стоять у чергах на тестування, бо хочуть знати що не становлять загрози для близьких і можуть відзначати Різдво разом із усією родиною.

Та попри пандемію, місто тоне у вогнях і прикрасах, що символізують Різдво. Жителі Нью-Йорка прикрасили свої оселі, а відомий своєю ілюмінацією район Дайкер Хайтс перевершив усіх.

Проте пандемія впливає на все. Відвідування родичів для американців ускладнилось і через те, що великі компанії скасували сотні авіарейсів. Частково це сталося у зв'язку з браком персоналу, викликаний зростанням захворюваності через «омікроном». Багато церков у США, зокрема Вашингтонський національний собор у столичному окрузі Колумбія та історична церква Старого Півдня у Бостоні, скасували різдвяні меси. Інші церкви запланували святкування на відкритому повітрі або поєднання онлайн-мес та богослужінь усередині молитовного будинку.

Ще одна важлива традиція Різдва, як у США, так і в Україні - колядки. В американських церквах та культурних центрах сезон колядок розпочинається ще на початку грудня. Ми побували на унікальному концерті у Нью-Йорку, де поєднали українські, американські та англійські колядки.

Європа У Великій Британії, де вже піднялася хвиля заражень і госпіталізацій через «омікрон», деякі церкви заявили про те, що залишають двері залишити свої двері відчиненими для парафіян напередодні Різдва, але просять дотримуватися усіх заходів безпеки.

У Нідерландах закриті всі «другорядні» магазини, бари та ресторани, відвідування особистих домоволодінь обмежено двома людьми на день, і лише на Різдво це число збільшили до чотирьох людей на день. Проте, голанці спробували витягти зі свята максимум задоволення, незважаючи на те, що країна живе в умовах одного з найсуворіших локдаунів у Європі. Перед Різдвом вулиці міст країни були переповнені тими, хто вирушив на пошук різдвяних подарунків.

У Німеччині парафіяни церков зіткнулися із багатьма обмеженнями, довелося перед входом показувати сертифікати вакцинації чи результати тестування. Франкфуртський собор, що вміщає 1200 осіб, дозволив вхід лише 137 парафіянам, всі місця були заброньовані за кілька днів, а під час меси дотримувався суворого маскового режиму.

У Кельні – одному з найбільших міст на заході Німеччини – величезна черга оточила головний міський собор – проте люди зібралися біля церкви не на північну месу, а стоять в очікуванні вакцинації. За словами Гвідо Ассманна, настоятеля кафедрального собору, церква запропонувала парафіянам бустерну вакцинацію як вираження «турботи про ближніх», що, на думку священика, відповідає «духу різдвяного послання».

Загалом німці дуже люблять декорувати свої оселі і подвір'я до Різдва. На дверях вішають вінок, вікна розмальовують, запалюють скрізь різдвяні свічки. На вулицях ставлять традиційні різдвяні хлівці, фігурки оленів і зайців. У Франції утрималися від жорстких обмежень на Різдво, попри те кількість щоденних заражень і госпіталізацій через штам «омікрон» зростає. Парижани шикувалися в черги біля шоколадних магазинів, на фермерських ринках та в центрах тестування, бо хотіли зустрічати Різдво із родичами та друзями.

Італійців ніщо не спинило від бажання почути щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу») папи Римського Франциска. Тисячі людей зібралися на площі перед собором Святого Петра, щоб побачити папу Франциска на лоджії ватиканської базиліки і почути його слова.

Папа Римський згадав про світові конфлікти, а й про бідних, мігрантів і пандемію COVID-19 – в цьому зв’язку також і про постраждалих від насильства жінок. Попросив понтифік миру і для України.