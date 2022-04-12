Голова Донецької ОВА: перегрупування військ РФ – на завершальній стадії

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що на Донеччині обстріли вздовж лінії розмежування – практично безперервні, а перегрупування військ РФ уже є на завершальній стадії.



«Обстріли вздовж лінії розмежування продовжуються практично цілодобово. Це прифронтові міста – Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Мар'їнка, Красногорівка. Перегрупування військ ворога, за нашою інформацією, на завершальній стадії. Вони в подальшому планують по декількох напрямках рухатись», – сказав він в ефірі спільного телемарафону.



За його словами, обладміністрація продовжує евакуацію мирних жителів.

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей

За повідомленням британської розвідки від 12 квітня, ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями.