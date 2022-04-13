Через обстріли військами РФ Харкова за день 4 людей загинули і 10 поранені – ОВА

У результаті обстрілів військами РФ житлових районів Харкова 13 квітня є загиблі та поранені серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, унаслідок обстрілів за день загинули чотири мирних жителів і десять поранених», – повідомив Синєгубов у Telegram.

За його словами, нині триває доставка гуманітарних вантажів до пунктів видачі у Харкові та до громад області, а також евакуація населення з Лозової та Барвінкового.

«Ми наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово залишити ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звісно, ми хотіли би провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує «зелених» коридорів», – написав Синєгубов.

Він каже, що в Харківській області Ізюмський напрямок залишається найскладнішим.

«Але наші ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському та Роганському напрямках», – додав Синєгубов.

Раніше у середу Генштаб ЗСУ підтвердив, що на Слобожанському напрямку триває часткове блокування військами РФ Харкова. ЗС РФ проодовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста, вказували у Генштабі.

Попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує в Україні мирних жителів.