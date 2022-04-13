Семеро людей загинули внаслідок обстрілів Харкова й області – Синєгубов

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківської області – про це заявив 13 квітня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він вказав на те, що загарбники здійснили близько 53 артилерійських, мінометних удари, а також обстрілів із реактивних систем залпового вогню по районах Північна Салтівка, П’ятихатки, Олексіївка, Одеська, Аеропорт, Центр міста, 602-му мікрорайону. Також обстрілів зазнали селище Рогань і місто Барвінкове.

«На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них – троє дітей. Загинули – семеро людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні» – повідомив Синєгубов.

Синєгубов нагадав, що Росія застосовує в Харкові міни уповільненої дії, які скидає на місто. Він закликав містян бути обережними, не наближатися до боєприпасів та одразу викликати рятувальників.

Він зазначив, що Збройні сили мають «чимало успіхів» по Роганському й Дергачівському напрямках.

«Ворог несе значних втрат в районі Ізюму. Там наші ЗСУ постійно ведуть бойові дії з окупантами, щоб не пропустити окупантів до Донецької та Луганської області через Ізюмський напрямок», – сказав голова області.

Синєгубов підкреслив, що наразі в Харкові немає підстав для евакуації: «Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій!».

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За зведеннями Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати місто.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».