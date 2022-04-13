Російські війська зменшили застосування авіації через погоду – Генштаб ЗСУ

Російські війська знизили інтенсивність застосування авіації через погоді умови – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні 13 квітня.

«Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво зменшив використання авіації у зв’язку з погодними умовами», – повідомило командування.

За даними штабу, до 26 квітня Росія запровадила в прикордонних із Україною районах та в окупованому Криму «жовтий рівень терористичної загрози». У штабі припускають, що ці заходи мають на меті переміщення військової техніки, озброєння та військових на територію України.

«Окупанти продовжують перекидання до України так званих «добровольців». Так, за наявною інформацією, у Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії», – йдеться в зведенні.

На Слобожанському напрямку тривають обстріли Харкова, на деяких тимчасово зайнятих територіях російські військові формують підрозділи так званої «народної міліції».

«На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Веде наступ в районі металургійного комплексу «Азовсталь» та морського порту. На Південнобузькому напрямку ворог намагається оволодіти окремими населеними пунктами, успіху не має», – додає командування.

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Також на території Донецької та Луганської областей, за зведенням, українські військові протягом попередньої доби відбили шість атак ворога, знищили два автомобілі та три артилерійські системи противника.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.