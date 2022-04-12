«Загроза залишається». Генштаб ЗСУ про застосування військами РФ ракет по всій Україні

У Генштабі ЗСУ попереджають, що залишається високою загроза застосування військами РФ ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.



«На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил республіки білорусь.Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону», – повідомляють у відомстві і додають, що завершується переміщення підрозділів 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу до визначених районів Бєлгородської та Воронезької областей.

На слобожанському напрямку, за даними Генштабу, триває часткове блокування Харкова. Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, Дергачі та П’ятихатки з артилерії та реактивні системи залпового вогню, а поблизу міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів.

На донецькому напрямку російські війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів, додають українські військові.

На південнобузькому напрямку війська РФ обстрілювали Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей

За повідомленням британської розвідки від 12 квітня, ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями.