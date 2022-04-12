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Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських полонених

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в ніч на 13 квітня, запропонував обміняти кума російського лідера Володимира Путіна Віктора Медведчука на українців, які потрапили у російський полон.

«Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж (проросійський політик був затриманий в одязі, який носять українські військові – ред.). Намагався так замаскуватися... Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні», – сказав український президент.

У соціальних мережах на сторінках президента України Володимира Зеленського після 21:00 12 квітня зʼявилася фотографія колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – за життя» Медведчука в українській військовій формі та в наручниках. Вона супроводжувалася текстом: «Проведено спецоперацію завдяки СБУ». Деталі операції глава держави пообіцяв навести пізніше.

З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів. У жовтні 2021 року була оголошена підозра у державній зраді та сприянні діяльності терористичній організації. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі.

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