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«Нічого не можу сказати» – речник Путіна про затримання Медведчука

Віктор Медведчук, фото зі сторінки президента України Володимира Зеленського у фейсбуці, 12 квітня 2022 року

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що повідомлення про затримання українськими спецслужбами проросійського політика Віктора Медведчука ще потребує перевірки.

«По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б неправильно без якихось підтверджень», – сказав Пєсков увечері 12 квітня.

«Зараз усе потрібно перевіряти», – додав Пєсков.

У соціальних мережах на сторінках президента України Володимира Зеленського після 21:00 12 квітня зʼявилася фотографія колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – за життя» Медведчука в українській військовій формі та в наручниках. Вона супроводжувалася текстом: «Проведено спецоперацію завдяки СБУ». Деталі операції глава держави пообіцяв навести пізніше.

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