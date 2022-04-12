«Нічого не можу сказати» – речник Путіна про затримання Медведчука

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що повідомлення про затримання українськими спецслужбами проросійського політика Віктора Медведчука ще потребує перевірки.

«По Медведчуку бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б неправильно без якихось підтверджень», – сказав Пєсков увечері 12 квітня.

«Зараз усе потрібно перевіряти», – додав Пєсков.

У соціальних мережах на сторінках президента України Володимира Зеленського після 21:00 12 квітня зʼявилася фотографія колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – за життя» Медведчука в українській військовій формі та в наручниках. Вона супроводжувалася текстом: «Проведено спецоперацію завдяки СБУ». Деталі операції глава держави пообіцяв навести пізніше.