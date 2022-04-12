«Усі ми – ціль номер один» для Путіна – Олена Зеленська

Цілями ракетних ударів та загалом атак російських військ в Україні є кожний український громадянин, а не лише президент Володимир Зеленський чи члени його родини. Про це в інтервʼю провідній журналістці телеканалу CNN Крістіан Аманпур заявила перша леді України Олена Зеленська.

«Якщо подивитися уважно, то стає зрозуміло, що кожний українець є мішенню для росіян – кожна жінка, кожна дитина. Ті, хто загинув від російської ракети під час евакуації з Краматорська, не були членами президентської родини, це просто були українці. Отже, ціль номер один для ворога – це всі ми», – сказала Олена Зеленська в інтервʼю електронною поштою.

Вона додала, що вже понад місяць має лише віртуальний звʼязок із чоловіком.

«Володимир та його команда фактично живуть в Офісі президента. Через небезпеку мені з дітьми заборонено там перебувати. Тож понад місяць спілкуємося лише телефоном», – сказала Олена Зеленська.

Телеканал CNN нагадує, що коли російські війська вторглися в Україну, президент Зеленський і його родина відмовилися тікати або поступатися, обравши замість цього, як і більшість українців, непокору агресії. У центрі уваги президента перебуває опір Росії на полі бою, а перша леді зосередилася на гуманітарних питаннях та проблемах дітей, працюючи над підвищенням у світі рівня обізнаності про страждання простих українців унаслідок війни.