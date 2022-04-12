Першу в Україні підозру у закликах до геноциду українського народу повідомлено публіцистові РФ

Офіс Генерального прокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами, повідлмила у вівторок пресслужба ОГП.

«За даними слідства, підозрюваний, який є автором книги «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков», у своєму творі системно просував твердження про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав владу РФ провести так звану «денацифікацію» України. В тому числі шляхом проведення воєнних дій на її території та забезпечення повного зовнішнього контролю. Підозрюваний вказав на необхідність початку «денацифікації», а по суті геноциду українського народу з кордонів так званих «ДНР» та «ЛНР», просуваючись далі по всій території України. Серед його ідей – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть їх повне знищення», – розповіли в ОГП.

У відомстві вказали, що твердження з книги Гаспаряна неодноразово використовувались найвищим політичним та військовим керівництвом РФ для виправдовування військової агресії проти України, а «Управління справами Президента РФ закупило її для вивчення та використання посадовими особами».



Слідство у кримінальному провадженні триває, додали в ОГП.

Публіцист, політичний коментатор, працівник прокремлівських ЗМІ Армен Гаспарян перебуває під санкціями Заходу, у березні ЄС вніс його прізвище у четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення в Україну.