Втрати особового складу Росії зросли до 19,8 тисяч – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну.
За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 19 800 людей особового складу.
Дані щодо втрат російської техніки такі:
- 739 танків (на сім більше порівняно з даними напередодні)
- 1 964 бойових броньованих машин
- 358 артилерійських систем
- 115 реактивних систем залпового вогню
- 64 засоби протиповітряної оборони
- 158 літаків
- 143 гелікоптери
- 1 429 одиниць автомобільної техніки
- 7 кораблів/катерів
- 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
- 132 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня
- 25 одиниць спеціальної техніки
- 4 пускові установки оперативно-тактичних/тактичних ракетних комплексів
Командування зазначає, що дані уточнюються: «підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій».
25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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