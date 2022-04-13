Втрати особового складу Росії зросли до 19,8 тисяч – дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну.

За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 19 800 людей особового складу.

Дані щодо втрат російської техніки такі:

739 танків (на сім більше порівняно з даними напередодні)

1 964 бойових броньованих машин

358 артилерійських систем

115 реактивних систем залпового вогню

64 засоби протиповітряної оборони

158 літаків

143 гелікоптери

1 429 одиниць автомобільної техніки

7 кораблів/катерів

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

132 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки оперативно-тактичних/тактичних ракетних комплексів

Командування зазначає, що дані уточнюються: «підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій».

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

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7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.