Луганщина: Гайдай заявляє про зосередження російської техніки під Рубіжним, закликає евакуюватися

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай знову закликав місцевих жителів виїздити, поки є така можливість.

«Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати – росіяни накопичують техніку під Рубіжним, «режиму тиші» вони не дотримуються», – заявив він 13 квітня.

Гайдай вказав на те, що на 13 квітня не погоджено жодного з гуманітарних коридорів, тому що російські війська порушують режим припинення вогню.

Читайте також: Супутникові знімки Maxar показали розгортання російських військ на сході України

«Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. Щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста», – повідомив Гайдай.

Він додав, що жителі центральних районів Рубіжного, які не встигли виїхати, тепер «терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на Росію, до її північних регіонів».

Голова ОВА повідомив адреси місць зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28

Лисичанськ: завод ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС

Попасна: вул. Первомайська, 42

Гірське: вул. Гагаріна, 13а

Нижнє: Паркова, 13

Рубіжне: вул. Чехова, 11

Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила вранці 13 квітня, що гуманітарних коридорів не відкриватимуть через побоювання щод безпеки.

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.