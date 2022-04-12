МВС про обстріли на Луганщині: загинули й поранені літні люди немає води, світла, газу

Протягом минулої доби російські війська з важкого озброєння обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінну, Лисичанськ, Новодружеськ, Попасну, Гірське Луганської області, внаслідок чого пошкоджені будинки, є загиблі та поранені літні люди, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Загалом за добу поліція зафіксувала 27 обстрілів населених пунктів на Луганщині.

«У регіоні частково зник мобільний зв’язок. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені літні люди. Пошкоджені багатоповерхівки, автомобіль, один з навчальних закладів Попаснянської міської ТГ і газогін у Сєвєродонецьку, зруйновані приватні будинки. У Новодружеську внаслідок обстрілів палали житлові будинки і господарчі споруди, в Рубіжному – квартири в житловому будинку, в Павлограді – дачні будинки», – йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що Сєвєродонецьк і Гірське залишилися без світла, води і газу. «Всього без електроенергії залишились 36 населених пунктів: 22 повністю, 14 частково, без газопостачання 38 населених пунктів: 31 повністю та 7 частково, водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку, частково в Лисичанську», – заявили в міністерстві.

Попри обстріли, з території населених пунктів евакуювали 611 громадян, додали у МВС.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.