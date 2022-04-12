NYT задокументувала кілька десятків убивств мирних жителів Бучі

Газета New York Times опублікувала великий репортаж із Бучі під Києвом, яка стала символом насильства російських військових проти цивільного населення України під час війни.

Україна і країни Заходу звинувачують російських військових у масових розправах над мирними жителями. Росія відкидає звинувачення.

New York Times пише, що її кореспонденти задокументували кілька десятків убивств мирних жителів, опитали десятки свідків і стежили за роботою місцевих слідчих, щоб розкрити масштаби російських звірств.

Видання публікує інтерактивну карту, на якій позначені місця, де знайшли тіла.

Крім того, тіла понад 100 людей, як стверджують журналісти, ексгумували з братської могили, викопаної в Бучі під час російської окупації.

«Коли російський наступ на Київ було зупинено наполегливим опором, окупація Бучі перетворилася на кампанію терору і помсти», – пише видання.

Задокументовано кілька випадків цілеспрямованої розправи над жителями Бучі та тортур за мотивами помсти. Зі зв’язаними руками були розстріляні не менше ніж 15 людей. Багато жителів Бучі, однак, були застрелені, за словами свідків, без жодних видимих причин просто тому, що вони вийшли на вулицю. Гуманітарна катастрофа в місті також стала причиною смерті жителів – зокрема, як пише New York Times, у місцевому будинку для людей похилого віку шестеро людей померли від голоду.

New York Times називає імена і прізвища десятків убитих та свідків, які розповідали про обставини їхньої загибелі. Точної кількості жертв у Бучі ще не встановлено.

Про масові вбивства в Бучі стало відомо на початку квітня, після того, як російські війська, що займали місто близько місяця, залишили його. На тлі повідомлень про вбивства країни Заходу ще більш посилили свою риторику і політику щодо Росії, запровадивши новий пакет санкцій та посиливши постачання зброї Україні.

Деякі західні лідери прямо звинувачують Росію у воєнних злочинах. Російська влада продовжує заперечувати причетність своїх військових до вбивств, зокрема, називаючи їх «постановкою».