Німеччина не має сумнівів у правдивості даних про масові вбивства у Бучі – речник уряду

Німецькі фахівці ретельно вивчили зроблені у середині березня супутникові знімки Бучі і не мають сумнівів, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де вони були виявлені після відходу російських військ. Про це 6 квітня сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє «Укрінформ».

«Є оцінки супутникових знімків, які були зроблені між 10 і 18 березня 2022 року, і вони дозволяють зробити висновок, що жертви на вулиці Яблунській у Бучі, зображення з якими ми всі побачили, були там щонайменше з 10 березня. Достовірні дані засвідчують, що російські військові та силовики були розгорнуті в цьому районі з 7 до 30 березня включно. Вони також брали участь у допиті бранців, яких згодом стратили», – заявив речник.

За його словами, цілеспрямовані вбивства людей підрозділами російських збройних сил і сил безпеки є доказом того, що «президент Росії… щонайменше потурав порушенням прав людини та воєнним злочинам для досягнення своїх цілей».

У Німеччині назвали безпідставними заяви російської сторони про те, що знімки з Бучі були «інсценуванням».

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Зокрема, як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.