Зеленський: ЄС потрібно визначитись з термінами відмови або обмеження споживання російського газу

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність для кожної країни ЄС визначити конкретні терміни відмови або суттєвого обмеження споживання російського газу і нафти.



«Не можна чекати розробки ще сьомого чи восьмого, дев'ятого, десятого, двадцятого пакету проти Росії, щоб ухвалити потужні рішення. Зробити вже зараз усе необхідне. У шостому санкційному пакеті Євросоюз може це зробити – і повинен обов'язково – включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але всі, не частину. Не треба демонстрацій. Мають бути визначені конкретні терміни для кожної країни ЄС, щоб реально відмовитися або принаймні суттєво обмежити споживання російських нафти та газу», – сказав Зеленський під час звернення до парламенту Литви.



Він зауважив, що ЄС вже обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, але досі невідомо, чи опиниться під санкціями російська нафта.

«Навіть після побачених масових вбивств у Бучі та інших містах, навіть, знаючи про депортацію людей, навіть спостерігаючи за свідомим руйнуванням мирних міст російськими ракетами і авіабомбами, деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв», – наголосив Зеленський.

Проте, за його словами, якби у Європі були всі такими ж «принциповими і так само поважали б цінності Європи», як у Литві, то російське керівництво не могло би сподіватись, що їм усе зійде з рук, а рішення про її початок не наважилося б ухвалити.

З початку квітня Литва повністю відмовилася від російського газу. Естонія також вирішила відмовитися ще цього року, а Польща планує це зробити у 2023 році.

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв.

5 квітня ЄС оголосив про запровадження п’ятого пакету санкцій проти Росії, який, серед іншого, передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії.