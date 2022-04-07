Естонія вирішила «перестати купувати газ у путінського режиму»

Уряд Естонії вирішив ще цього року відмовитися від імпорту російського газу.



«Ми маємо якнайшвидше перестати купувати газ у путінського режиму, який використовує ці гроші у війні проти України, – сказала прем'єр-міністр Кая Каллас. – Ми вирішили збільшити державний газовий резерв і створити у Палдіскі можливості для прийому зрідженого газу, щоб із осені там міг заробити плавучий термінал»

За її словами, це можливість не лише для Естонії, а й для всього регіону вже з наступної зими стати незалежним від російського газу.

Естонський міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас уточнив, що у співпраці з Фінляндією Естонія запустить « »плавучий термінал, що забезпечить обидві країни газом вже до наступного холодного сезону».

З початку квітня Литва повністю відмовилася від російського газу, Польща планує відмовитися у 2023 році.

Крім того, Сполучені Штати Америки і Велика Британія оголосили заборону на імпорт російської нафти.