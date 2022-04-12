Російські війська знищили гуманітарний центр у Сєвєродонецьку – Денісова

Обстріл Сєвєродонецька знищив центр гуманітарної допомоги, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, у приміщення центру поцілили вісім ракет, вони зруйнували стіни та спричинили значну пожежу на складі.

«Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею й засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення та на автомобілях, на велосипедах чи навіть пішки доправляли їх громадянам», – заявила Денісова.

Вона додала, що обстріли околиць Сєвєродонецька та Гірського вночі проти 12 квітня зруйнували майже всі комунікації, загалом 9 795 людей у 36 населених пунктах залишилися без електроенергії.

Також внаслідок обстрілів на Донеччині один цивільний отримав поранення, 30 будинків пошкоджені.

«Через обстріли на Донеччині загинуло ще три людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних. Вдалося уточнити інформацію про сімох загиблих у Маріуполі. Ще 15 березня російські окупаційні війська з танка розстріляли офіс Благодійного фонду «Карітас», в якому на той момент від обстрілів ховались люди. Загинуло семеро цивільних, у тому числі двоє працівників благодійного фонду», – повідомила омбудсменка.

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Вона також навела дані про наслідки обстрілів Харкова напередодні: загинули восьмеро людей, в тому числі дитина 13 років, 19 людей поранені.

Раніше 12 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про обстріл Лисичанська, внаслідок якого загинула одна людина. За його даними, обстріли в Луганські області знищили 12 житлових будинків. Найбільше постраждали масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.