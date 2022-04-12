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Одна людина загинула в Лисичанську внаслідок обстрілів – голова ОВА

За даними Сергія Гайдая, обстріли знищили 12 житлових будинків, сім із них – протягом ночі

Російські війська обстріляли кілька міст у Луганській області протягом попередньої доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 12 квітня.

За його даними, обстріли знищили 12 житлових будинків, сім із них – протягом ночі. Найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

«На жаль, є жертви в Лисичанську – один загиблий чоловік, ще три особи поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. У Рубіжному зайнялися три будинки. Дуже часто рятувальники отримують виклики з території міста, де вже майже місяць перебувають кадирівці, або безпосередньо у зоні активних бойових дій. Тому пожеж і, відповідно, руйнувань в Рубіжному набагато більше», – заявив Гайдай у своєму телеграм-каналі.

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Два будинки зайнялися вночі в Павлограді, ще два – в Новодружеську. Загалом, зазначає голова ОВА, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували 17 пожеж.

У Рубіжному Луганської області обстріли не припиняються. Як стверджує Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль цього та інших населених пунктів Донбасу.

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