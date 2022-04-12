Через російську агресію на Луганщині може забруднитися головне джерело питної води – річка Сіверський Донець. Впродовж кількох років Україна витрачали ресурси та кошти на відкачку води із шахти «Золоте», яку постійно заливало водою із затоплених росіянами шахт на окупованій території. Це робилося, аби не допустити екологічної катастрофи місцевого рівня. Тепер же, за повідомленнями Міністерства енергетики, цю шахту втрачено. Через бої та відсутність електрики її затопило, як і ще одну – «Тошківську», яка розташована неподалік.



Золоте – невеличке містечко Луганської області. Все в ньому дуже схоже на звичайне українське селище, які є в усіх регіонах країни. Окрім одного – териконів. Більшість місцевих жителів працювали на шахті «Золоте». Останні кілька років працівники щодня спускалися в копальню практично тільки за одним – відкачувати воду. Аби шахту не затопило повністю, після чого вода перекинулась би в інші шахти, а також вийшла до поверхневих вод, отруївши річку Сіверський Донець, яка є головною водною артерією в регіоні.

Чому так сталося?



Шахта «Золоте» є частиною держпідприємства «Первомайськвугілля». У 2014 році підприємство було розділено навпіл. Частина шахт залишилася на окупованій території, інші – на підконтрольній Україні. Доля шахт, які залишилися на окупованій частині Луганщини російських ставлеників не цікавила. І шахти там поступово було затоплено. Всі шахти підприємства пов’язані між собою під землею. Тож вже о 2016-17 роках влада регіону почала заявляти, що значно посилюється приплив води у шахту «Золоте» з копалень, що були затоплені на окупованій території. У 2018 році майже одномоментно потік збільшився більш ніж у двічі і шахта не витримала. Було затоплено 2 горизонти. Видобуток вугілля припинився повністю. З тих пір шахта працювала лише заради одного – врятувати інші шахти та не допустити можливої екологічної катастрофи.

Так, були скарги керівництва підприємства на недостатню підтримку шахти, адже через якість води періодично виходило з ладу обладнання, і потрібно було робити резерви. Але шахта все ж витримували обсяг води, який в 10 разів перевищував проектні потужності. Тепер же цю шахту затоплено, як і «Тошківську», що знаходиться неподалік. Наразі вода йде на шахту «Гірська». За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, якщо впродовж місяця нічого з цим не зробити, то й цю шахту буде втрачено.

Від чого рятували?



В цілому, як не раз пояснювали геологи, загрози зводяться до того, що:

Забрудниться питна вода

Почне просідати земля, періодично ламаючи комунікації (наприклад, газопровід чи міст)

Може витіснятися в підвали та льохи метан – це означає раптові вибухи.

З певними проблемами жителі Золотого та Гірського стикалися ще раніше. Наприклад, просідання ґрунту під будівлями. Також, воду, яку відкачували, підіймали на поверхню та майже без очистки зливали в місцеву річку Камишеваху. Кореспонденти радіо Донбас.Реалії зафільмували її в 2021 році.

Тепер така вода у ще значно більших обсягах може потрапити у поверхневі води. А можливо й в головну водну артерію регіону – Сіверський Донець.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: