«Лисий хвост» над Рубежным. Российская авиация ударила по химобъекту

Большое облако рыжего цвета поднялось сегодня над Рубежным. Военные и местные власти заявляют об ударе российских войск по цистерне с азотной кислотой. Чем это опасно для региона?



В Луганской области находится несколько химпредприятий. Два из них сейчас непосредственно в зоне боевых действий – северодонецкий «Азот», а также рубежанская «Заря». Сегодня руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил о попадании снаряда в цистерну с азотной кислотой в Рубежном.

Через работников завода мы узнали, что там была азотная кислота

«Мы не знаем какое количество кислоты там было. Но это четкое попадание в цистерну. У нес есть фото и видео разорванной этой цистерны. И через работников завода мы выяснили, что там была именно азотная кислота», – рассказал Сергей Гайдай.

Позже пресс-служба ООС сообщила, что это был авиационный удар по емкостям с азотной кислотой.

В каком районе города было попадание в цистерну, не известно. И какое количество кислоты в ней было, тоже. Однако, судя по фотографиям вздымающегося облака, там могло быть большое количество азотной кислоты, рассказывает сотрудник одного из химпредприятий Луганщины (по его просьбе мы не называем его данных).

Это характерный цвет для азотной кислоты

«Облако большое. И такой характерный цвет. Не зря азотную кислоту называют «лисий хвост». Обычно на любом предприятии, где ее изготавливают, появляется «лисий хвост», значит идут какие-то выбросы», – рассказал сотрудник предприятия.

Согласно данным метеорологов, ветер в Рубежном был сегодня северо-восточным. Облако при таких условиях было направиться через позиции российских войск в сторону оккупированных Старобельска и Белокуракино.



По-хорошему, людей нужно отводить подальше от такого облака – Мирослава Романюк



Люди, находящиеся неподалеку от такого облака – в небезопасности. При попадании оксида азота на слизистые оболочки будет формироваться кислота. А это одна из самых сильных минеральных кислот, говорит химик-ученый Мирослава Романюк. Кислота поражает слизистые оболочки и кожу. Могут быть ожоги. При попадании в глаза повреждения могут привести к слепоте. Поражения дыхательных путей тоже могут привести к сильным воспалениям.

Самое лучшее – держаться подальше от такого облака

«Самое лучшее – держаться подальше от такого облака. Постараться вывести людей от него. На какое-то время. Дальше ветер может достаточно быстро разнести такое облако. И оно уже не будет представлять такой большой опасности. Оксиды азота осядут где-то, либо выпадут кислотным дождем. А вот место, где пролилась кислота по-хорошему нужно обрабатывать, чтобы нейтрализовать кислоту. Земля там будет выжжена. И очень важно, чтобы кислота не дошла до водоемов, если они там есть. Все живое в таком водоеме будет уничтожено», – говорит Мирослава Романюк.

Если же нет возможности выехать подальше от такого облака, то специалисты рекомендуют плотно закрыть двери и окна в своих домах. И пользоваться влажными масками.

Дым в стороне Рубежного заснял на видео и корреспондент радио Донбасс.Реалии. Вид со стороны Северодонецка:

В общенациональном телеэфире руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай предположил, что это была целенаправленная атака. Так как российские войска знают о том, какие предприятия есть в регионе, и что находится в таких цистернах.

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