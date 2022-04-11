На Донеччині через російські обстріли загинули три людини, ще вісім постраждали – ОВА

На Донеччині 11 квітня внаслідок обстрілів із боку російських військ загинули три людини, поранені – вісім, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«11 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще 3 людини: у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних. Крім того, сьогодні у Бахмуті медичну допомогу одержали дві людини, поранені на Луганщині. Вдалося уточнити інформацію про ще 7 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо», – написав Кириленко у телеграмі.

За його даними, від початку вторгнення Росії в Україну у Донецькій області загинули 237 цивільних жителів, поранені – 758 (це дані без врахування жертв у Маріуполі і Волновасі).

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.