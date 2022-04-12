На Луганщині є проблеми з похованнями, у деяких містах людей ховають у дворах будинків – Гайдай

На підконтрольній Україні території Лугащини є великі проблеми з похованням померлих, у Попасній та Рубіжному люди вимушені облаштовувати могили у дворах житлових будинків. Про це заявляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях», – зазначив він.

У зв'язку з такою ситуацією у деяких містах поховання, за словами Гайдая, проводять у братських могилах. А у Попасній та Рубіжному люди вимушені облаштовувати могили для померлих та загиблих у дворах житлових будинків.

Окрім того, є райони, де через постійні обстріли, тіла залишаються лежати просто на вулицях.

У Генштабі ЗСУ неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей .

За повідомленням британської розвідки від 12 квітня, ситуація в східних регіонах України може загостритися найближчими тижнями.