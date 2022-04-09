У Рубіжному на Луганщині зафіксоване нове влучання в цистерну з азотною кислотою – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив 9 квітня, що у Рубіжному російські військові в результаті обстрілу вдруге цього тижня влучили у цистерну з азотною кислотою.

«Знову хімічна атака. Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою. Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна! Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях зʼявляються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору», – попередив очільник Луганської області.

Попереднє влучання в цистерну з азотною кислотою було зафіксоване 5 квітня.

У Рубіжному Луганської області обстріли не припиняються. Як стверджує Генштаб ЗСУ нині основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль цього та інших населених пунктів Донбасу.