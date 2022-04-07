На Донбасі українські військові відбили сім атак сил РФ – пресслужба ООС

У зоні проведення операції Об’єднаних сил упродовж доби 7 квітня українські військові відбили сім атак російських сил, повідомляє пресслужба ООС.

У повідомленні йдеться, що ЗСУ знищили 4 російські танки, 2 артилерійські системи, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Зазначається також, що підрозділи протиповітряної оборони на сході України збили один російський літак та чотири безпілотні літальні апарати ворога.

Після провалу наступу в Київській, Чернігівській та Сумській областях війська РФ зосередили свої зусилля на виході на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Значного успіху їм вдалося досягти на Луганщині, де в окупації опинилися сільські райони області, а під постійними обстрілами перебуває агломерація промислових міст Сіверськодонецьк, Рубіжне і Лисичанськ. На Донеччині великі сили загарбників скуті завдяки обороні українських сил у місті Маріуполь. Загрозливим є прорив російських військ на північ Донеччини після встановлення ними контролю над містом Ізюм у Харківській області.