Старобельск, Беловодск, Белокуракино, Беловодск, Новопсков, Сватово. В 2014-м эти городки оказался «не по зубам» России. Преимущественно украиноязычные, аграрные районы севера Луганской области тогда устроили такое сопротивление российской агрессии, что «русский мир»​ в его тогдашнем формате просто не имел здесь шансов.

В 2022-м городки не устояли перед навалой. Около 70% территорий Луганской области сейчас оккупированы, и это –​ как раз они. Первые недели здесь отчанно сопротивлялись: безоружные люди заявляли оккупантам, что это украинская земля; в Старобельске на митинге показательно стащили на землю «флаг ЛНР»​; в Новопскове в людей стреляли. Затем с ними просто пропала любая связь. Тем временем медиа России показывают, как «​налаживают жизнь»​ на вновь захваченных территориях. Радио Донбасс.Реалии попыталось выяснять, как там сейчас живут.

Как Россия продвигалась по Луганской области

С самого начала открытого российского вторжения украинским войскам приходилось постепенно оставлять некоторые населенные пункты, чтобы избежать окружения. Армия России атаковала их с юга, востока и севера. Сейчас линия фронта проходит возле крупнейших городов региона, подконтрольных Украине, – Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной. Их жестоко обстреливают из артиллерии и с воздуха. Разрушения в этих городах впечатляют: их просто уже не узнать.

Что касается севера области, где расположены, в основном, села и небольшие городки, то, пострадав от атаки в первую неделю, он был захвачен Россией.

Сопротивление

Во многих их этих городков в первые дни оккупации проходили проукраинские митинги, благодаря чему на некоторые время удавалось сохранять украинскую символику и избранные органы власти.

Старобельск:

Сватово:

Новопсков:

Долго оккупанты такие акции не терпели. Начались выстрелы по людям. Некоторые получили ранения.

Белокуракино:

Сейчас ситуация в этих населенных пунктах уже иная. Радио Донбасс.Реалии пообщались с жителями Старобельска, Сватово, Новопскова и Белокуракино: из соображений безопасности мы не будем называть имена наших собеседников; то, что они рассказывают, практически идентично для каждого из захваченных Кремлем населенных пунктов.

Отрезали от Украины информационно

Одно из первых действий – жителей этих территорий после оккупации отрезали от украинского информационного пространства. Захваченные вышки достаточно быстро перевели на трансляцию российских каналов. Украинские теперь там могут смотреть только те, у кого есть спутниковые тарелки. На этих территориях нет никакой украинской связи. С первых же дней пропал «Киевстар». Через какое-то время за ним и последовал «Водафон». Позвонить можно по мобильному оператору оккупационной администрации Луганска – если достать сим-карту.

«Сейчас проводят связь «Лугаком». Ловит далеко не везде. Но если выйти куда-то на гору, то можно звонить. За карточкой пришлось ехать в Старобельск. Больше 3-х часов в очереди стоять пришлось», – говорит житель Белокуракино.

Единственный вариант связи с близкими, которые живут на подконтрольной Украине территории, – интернет. С ним в некоторых районах тоже есть проблемы.​

Боятся укранского «подполья»

Вместо украинских флагов сейчас на административных зданиях оккупированных населенных пунктов висят флаги России и группировки «ЛНР». В самих зданиях – не избранные местными жителями органы власти, а назначенные подконтрольной Кремлю группировкой. Назначают местных, которые пошли на «сотрудничество». Речь идет как об органах управления, так и об так называемых «правоохранителях».

«Они выстраивают псевдоадминистрацию и берут под контроль все предприятия. Знаю, что некоторых допрашивали за организацию митингов. Делали даже пропагандистский материал, что эти митинги были организованы извне и за деньги. Они не верят, что это просто местные сами выходили против оккупации», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии глава Новопской громады Вадим Гаев.

Населенные пункты окружены блокпостами. Действует и комендантский час.

«Проверяют документы и содержание багажников автомобилей. Вооруженные люди ходят по домам. Проверяют документы жителей. Интересуются адресами бойцов АТО и ООС, тех, кто в терробороне или ВСУ сейчас», – рассказывает житель Сватовского района.

Оккупанты хотят скорее взяться за детей

На оккупированных территориях уже сейчас, спустя несколько недель после захвата, заставляют директоров школ переходить на другую систему обучения – на русском языке и по программе «ЛНР». Некоторые из учителей отказываются это делать и увольняются.



Чем люди питаются и лечатся

Социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях сложная, но не критическая. Продукты в местные магазины подвозят. Из Луганска и Купянска. Начали появляться на полках товары из России. Проблемы есть с лекарствами. Особенно со специфическими.

«Раньше люди могли бесплатно получить тот же инсулин по программе «Доступні ліки». Сейчас там с ним проблемы», – говорит Вадим Гаев.

«У кого есть запасы каких-то лекарств, то люди стараются делиться с теми, кому очень нужно. Но с лекарствами все равно проблемы», – говорит житель Сватово.

Новые «бизнесы»

Группировка «ЛНР» сейчас вернула в оборот гривну. По курсу, который был зафиксирован до начала российского вторжения. Но есть проблема – как снять деньги с украинских карт? Как и в 2014-15 годах, появился бизнес по обналичиванию. Оплата за это доходит до 20% от снимаемой суммы.

Еще один вид бизнеса – вывоз людей из зоны боевых действий. Расценки разные. За то, чтобы перевезти людей из Кременной, Рубежного, Северодонецка могут попросить от полутора и до трех тысяч гривен.​

Многие населенные пункты столкнулись с тем, с чем и в 2014 году, – потоком людей, которые бегут от боевых действий. Некоторые города и пгт приняли тысячи людей. Их расселяют в школах, домах культуры. Многие местные жители занялись волонтерством. Готовят еду для приезжих. Помогают с вещами первой необходимости.

На что надеятся люди?

Если в первые дни жители пытались противостоять оккупантам, то сейчас в большинстве своем напуганы, растеряны и ждут – как повернется ситуация?

«Часть людей ожидает освобождения территории. Кто-то ждет прекращения боевых действий, чтобы решить, как быть дальше, исходя из тех политических условий, которые сложатся», – рассказал нам житель Сватовского района.

Областная власть опубликовала фото проукраинских лозунгов с улиц Белокуракино:

Группировка «ЛНР» отчитываются, что уже открыла в некоторых районах отделения своего банка и начала выдавать псевдопаспорта. Паспортизация, судя по всему, – одна из основных задач Кремля здесь на ближайшее время. В районе города Счастье, а также возле села Трехизбенка так называемое «МВД ЛНР» установило пункты пропуска. Из недавно захваченных территорий проехать на территории, которые были оккупированы с 2014 года, можно только по «паспорту ЛНР». Люди без паспорта могут оформить пропуск. Но он временный – будет действовать всего 3 месяца.

Украинское военное командование прогнозирует в ближайшее время атаку Кремля именно на Донбассе. Британская разведка утверждает, что Россия перебрасывает на этот фланг вагнеровцев. Города центра Луганской области продолжают поддаваться мощным ударамю. Исходя из этого, власть Луганской и Донецкой области попросила гражданское население временно выехать на запад: говорят, так мирные обезопасят себя от возможной блокады и помогут армии эффективнее противостоять агрессору.

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