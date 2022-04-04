Старобельск, Беловодск, Белокуракино, Беловодск, Новопсков, Сватово. В 2014-м эти городки оказался «не по зубам» России. Преимущественно украиноязычные, аграрные районы севера Луганской области тогда устроили такое сопротивление российской агрессии, что «русский мир» в его тогдашнем формате просто не имел здесь шансов.
В 2022-м городки не устояли перед навалой. Около 70% территорий Луганской области сейчас оккупированы, и это – как раз они. Первые недели здесь отчанно сопротивлялись: безоружные люди заявляли оккупантам, что это украинская земля; в Старобельске на митинге показательно стащили на землю «флаг ЛНР»; в Новопскове в людей стреляли. Затем с ними просто пропала любая связь. Тем временем медиа России показывают, как «налаживают жизнь» на вновь захваченных территориях. Радио Донбасс.Реалии попыталось выяснять, как там сейчас живут.
Как Россия продвигалась по Луганской области
С самого начала открытого российского вторжения украинским войскам приходилось постепенно оставлять некоторые населенные пункты, чтобы избежать окружения. Армия России атаковала их с юга, востока и севера. Сейчас линия фронта проходит возле крупнейших городов региона, подконтрольных Украине, – Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной. Их жестоко обстреливают из артиллерии и с воздуха. Разрушения в этих городах впечатляют: их просто уже не узнать.
Что касается севера области, где расположены, в основном, села и небольшие городки, то, пострадав от атаки в первую неделю, он был захвачен Россией.
Сопротивление
Во многих их этих городков в первые дни оккупации проходили проукраинские митинги, благодаря чему на некоторые время удавалось сохранять украинскую символику и избранные органы власти.
Старобельск:
Сватово:
Новопсков:
Долго оккупанты такие акции не терпели. Начались выстрелы по людям. Некоторые получили ранения.
Белокуракино:
Сейчас ситуация в этих населенных пунктах уже иная. Радио Донбасс.Реалии пообщались с жителями Старобельска, Сватово, Новопскова и Белокуракино: из соображений безопасности мы не будем называть имена наших собеседников; то, что они рассказывают, практически идентично для каждого из захваченных Кремлем населенных пунктов.
Отрезали от Украины информационно
Одно из первых действий – жителей этих территорий после оккупации отрезали от украинского информационного пространства. Захваченные вышки достаточно быстро перевели на трансляцию российских каналов. Украинские теперь там могут смотреть только те, у кого есть спутниковые тарелки. На этих территориях нет никакой украинской связи. С первых же дней пропал «Киевстар». Через какое-то время за ним и последовал «Водафон». Позвонить можно по мобильному оператору оккупационной администрации Луганска – если достать сим-карту.
«Сейчас проводят связь «Лугаком». Ловит далеко не везде. Но если выйти куда-то на гору, то можно звонить. За карточкой пришлось ехать в Старобельск. Больше 3-х часов в очереди стоять пришлось», – говорит житель Белокуракино.
Единственный вариант связи с близкими, которые живут на подконтрольной Украине территории, – интернет. С ним в некоторых районах тоже есть проблемы.
Боятся укранского «подполья»
Вместо украинских флагов сейчас на административных зданиях оккупированных населенных пунктов висят флаги России и группировки «ЛНР». В самих зданиях – не избранные местными жителями органы власти, а назначенные подконтрольной Кремлю группировкой. Назначают местных, которые пошли на «сотрудничество». Речь идет как об органах управления, так и об так называемых «правоохранителях».
«Они выстраивают псевдоадминистрацию и берут под контроль все предприятия. Знаю, что некоторых допрашивали за организацию митингов. Делали даже пропагандистский материал, что эти митинги были организованы извне и за деньги. Они не верят, что это просто местные сами выходили против оккупации», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии глава Новопской громады Вадим Гаев.
Населенные пункты окружены блокпостами. Действует и комендантский час.
«Проверяют документы и содержание багажников автомобилей. Вооруженные люди ходят по домам. Проверяют документы жителей. Интересуются адресами бойцов АТО и ООС, тех, кто в терробороне или ВСУ сейчас», – рассказывает житель Сватовского района.
Оккупанты хотят скорее взяться за детей
На оккупированных территориях уже сейчас, спустя несколько недель после захвата, заставляют директоров школ переходить на другую систему обучения – на русском языке и по программе «ЛНР». Некоторые из учителей отказываются это делать и увольняются.
Чем люди питаются и лечатся
Социально-экономическая ситуация на оккупированных территориях сложная, но не критическая. Продукты в местные магазины подвозят. Из Луганска и Купянска. Начали появляться на полках товары из России. Проблемы есть с лекарствами. Особенно со специфическими.
«Раньше люди могли бесплатно получить тот же инсулин по программе «Доступні ліки». Сейчас там с ним проблемы», – говорит Вадим Гаев.
«У кого есть запасы каких-то лекарств, то люди стараются делиться с теми, кому очень нужно. Но с лекарствами все равно проблемы», – говорит житель Сватово.
Новые «бизнесы»
Группировка «ЛНР» сейчас вернула в оборот гривну. По курсу, который был зафиксирован до начала российского вторжения. Но есть проблема – как снять деньги с украинских карт? Как и в 2014-15 годах, появился бизнес по обналичиванию. Оплата за это доходит до 20% от снимаемой суммы.
Еще один вид бизнеса – вывоз людей из зоны боевых действий. Расценки разные. За то, чтобы перевезти людей из Кременной, Рубежного, Северодонецка могут попросить от полутора и до трех тысяч гривен.
Многие населенные пункты столкнулись с тем, с чем и в 2014 году, – потоком людей, которые бегут от боевых действий. Некоторые города и пгт приняли тысячи людей. Их расселяют в школах, домах культуры. Многие местные жители занялись волонтерством. Готовят еду для приезжих. Помогают с вещами первой необходимости.
На что надеятся люди?
Если в первые дни жители пытались противостоять оккупантам, то сейчас в большинстве своем напуганы, растеряны и ждут – как повернется ситуация?
«Часть людей ожидает освобождения территории. Кто-то ждет прекращения боевых действий, чтобы решить, как быть дальше, исходя из тех политических условий, которые сложатся», – рассказал нам житель Сватовского района.
Областная власть опубликовала фото проукраинских лозунгов с улиц Белокуракино:
Группировка «ЛНР» отчитываются, что уже открыла в некоторых районах отделения своего банка и начала выдавать псевдопаспорта. Паспортизация, судя по всему, – одна из основных задач Кремля здесь на ближайшее время. В районе города Счастье, а также возле села Трехизбенка так называемое «МВД ЛНР» установило пункты пропуска. Из недавно захваченных территорий проехать на территории, которые были оккупированы с 2014 года, можно только по «паспорту ЛНР». Люди без паспорта могут оформить пропуск. Но он временный – будет действовать всего 3 месяца.
Украинское военное командование прогнозирует в ближайшее время атаку Кремля именно на Донбассе. Британская разведка утверждает, что Россия перебрасывает на этот фланг вагнеровцев. Города центра Луганской области продолжают поддаваться мощным ударамю. Исходя из этого, власть Луганской и Донецкой области попросила гражданское население временно выехать на запад: говорят, так мирные обезопасят себя от возможной блокады и помогут армии эффективнее противостоять агрессору.
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