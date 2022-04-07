НАТО посилить підтримку України – Столтенберґ

Країни НАТО домовилися посилити підтримку України і вже постачають Києву широкий спектр радянських та сучасних озброєнь. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 квітня за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу.

Столтенберґ не розкрив, які саме типи озброєння отримує Україна.

Країни НАТО також домовилися про посилення допомоги Грузії, Боснії та Герцеговині. Грузії, зокрема, буде надано допомогу у галузях безпеки звʼязку та кібербезпеки. Боснія та Герцеговина отримає пакет допомоги, який зміцнить оборонний потенціал країни.

Сьогодні ж країни «Групи семи» заявили, що посилять тиск на Кремль, – зокрема, через додаткові санкції проти російських державних структур.

Російське збройне вторгнення на територію України розпочалося 24 лютого. Київ звинувачує Москву у цілеспрямованому знищенні цивільної інфраструктури. Російська сторона стверджує, що атакує виключно воєнні обʼєкти.