Венедіктова: у Бородянці під руїнами лише двох будинків знайшли 26 загиблих

У Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.



«Сьогодні розібрали (руїни) двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих. Бородянка є показовим прикладом. Там не було жодних військових, жодних військових інфраструктур, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну) вулицю і просто знищувала все», – розповіла вона в ефірі спільного телемарафону.

За слова генпрокурорки, у правоохоронців є факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

У Бородянці – жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв, додала вона.

Раніше сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Бородянці зниклими безвісти вважаються 200 людей.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.