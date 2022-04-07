У Бородянці 200 людей вважаються зниклими безвісти – Геращенко

На Київщині у місті Бородянка, де напередодні почали розбір завалів будинків, зниклими безвісти вважаються 200 людей, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



За його словами, у Бородянці зруйновані приблизно 10 будинків, вже знайдені тіла 4 загиблих під руїнами.

« Зруйновані 5-поверхові будинки розібрані лише до 3 поверху. Але люди від бомбардувань ховались у підвалах. Зниклими безвісти вважаються близько 200 людей, і ми розуміємо, що багато з них вже зникли назавжди», – сказав Геращенко.



Загалом, за його даними, правоохоронцям наразі відомо про 400 закатованих та вбитих цивільних громадян на Київщині.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Проте генпрокурорка Ірина Венедіктова вважає, що найгіршою ситуація щодо людських жертв є в Бородянці.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.