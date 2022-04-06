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Війна

Жириновський все ж помер, Бородянка знищена, ЗСУ звільняють Херсонщину | Свобода Live

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  • Як швидко Херсон звільнять від окупантів?

На Херсонщині ЗСУ звільнили три села, а за одне нині точаться бої. Про це повідомив Генштаб. Немає російських військових тепер у селах Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. А місто Херсон, імовірно, теж скоро повернеться під повний контроль української влади, сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

  • Бородянка перетворилося на руїни, повідомив керівник гуманітарного напряму ОВА Олексій Кулеба.

Після звільнення Бородянки від російських військ, як і в Бучі напередодні, виявили сотні вбитих мирних жителів селища. Кулеба назвав дії військових Росії геноцидом українців

  • Скандальний заоохочував «бомбардувати Україну», лідер російської «Ліберально-демократичної партії» Володимир Жириновський таки помер

Принаймні, 6 квітня голова Державної думи В’ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі​ написав, що Жириновський помер «після важкої і тривалої хвороби». Це не перше повідомлення про смерть Жириновського: 25 січня про це повідомив один з сенаторів РФ, але згодом цю інформацію спростували. На цей раз Жириновський, ймовірно, таки помер.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода

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