Жириновський все ж помер, Бородянка знищена, ЗСУ звільняють Херсонщину | Свобода Live

Як швидко Херсон звільнять від окупантів?

На Херсонщині ЗСУ звільнили три села, а за одне нині точаться бої. Про це повідомив Генштаб. Немає російських військових тепер у селах Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. А місто Херсон, імовірно, теж скоро повернеться під повний контроль української влади, сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Бородянка перетворилося на руїни, повідомив керівник гуманітарного напряму ОВА Олексій Кулеба.

Після звільнення Бородянки від російських військ, як і в Бучі напередодні, виявили сотні вбитих мирних жителів селища. Кулеба назвав дії військових Росії геноцидом українців

Скандальний заоохочував «бомбардувати Україну», лідер російської «Ліберально-демократичної партії» Володимир Жириновський таки помер

Принаймні, 6 квітня голова Державної думи В’ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі​ написав, що Жириновський помер «після важкої і тривалої хвороби». Це не перше повідомлення про смерть Жириновського: 25 січня про це повідомив один з сенаторів РФ, але згодом цю інформацію спростували. На цей раз Жириновський, ймовірно, таки помер.

Про це і не тільки детальніше – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода