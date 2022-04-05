У Рубіжному Луганської області війська РФ влучили у цистерну з азотною кислотою – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Рубіжному російські військові в результаті обстрілу влучили у цистерну з азотною кислотою.

«Не виходьте з укриттів! Якщо ви у приміщенні – зачиніть двері та вікна. Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя пропитані содовим розчином. При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору», – написав Гайдай у фейсбуці.

Він сисловив сподівання, що піде дощ і це допоможе.

Він порадив: при потраплянні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

У Рубіжному Луганської області обстріли не припиняються. Як стверджує Генштаб ЗСУ нині основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль цього та інших насеоених пунктів Донбасу.