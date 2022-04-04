«Гради», танки, артилерія – поліція про обстріли Луганщини та Донеччини за добу

Упродовж доби 3 квітня російська армія продовжила обстріли Лугащини та Донеччини, застосувавши «Гради», танки, артилерію та стрілецьку зброю. Про це повідомляє Національна поліція.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні мешканці цих регіонів, а також пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення. Зокрема, повністю або частково без світла залишаються 30 населених пунктів, без газу – 36.

На Луганщині від обстрілів російських військ, за даними поліції, постраждали міста Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Новодружеськ, Привілля, село Стара Краснянка Кремінської територіальної громади, Гірська територіальна громада.

На Донеччині найгарячішими точками, як стверджують правоохоронці, стали Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Марʼїнка, Георгіївка, Шуми.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.