Російські військові обстріляли церкву на Луганщині, два священники поранені – Гайдай

Російські військові обстріляли храм у Рубіжному на Лугнащині, поранень зазнали двоє священників, повідомив у фейсбуці голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Орки обстріляли черговий храм та поранили двох священників. Рашистський снаряд потрапив у церкву на честь святителя Луки Кримського у Рубіжному. Обстрілом пробило покрівлю храму», – повідомив Гайдай.

Він уточнив, що осколками поранено настоятеля, а також священника іншого храму, який у цей момент перебував на храмовій території.

Раніше у Держслужбі з етнополітики та свободи совісті повідомили про десятки зруйнованих церков в Україні з початку російського вторгнення.